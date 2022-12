Publikum von Künstlerin Maja Horvat begeistert

Die Rankweilerin stellte vor Kurzem ihre Bilder aus.

Auf reges Interesse seitens der Bevölkerung stieß die erste, große, zweitägige Bilderausstellung im Besucherzentrum Gstach in Brederis von Künstlerin Maja Horvat. Neben den vielen Gästen kamen auch einige Künstler von der Amateur- und professioneller Basis aus der Branche die Werke von Horvat an Ort und Stelle zu begutachten und zu analysieren. „Das war ein ganz entscheidender Schritt in die richtige Richtung meiner neuen vielleicht beruflichen Laufbahn. Das Feedback aller Besucher zu meinen Bildern war entsprechend positiv“, zeigte sich Hobby-Malerin Maja Horvat nach ihrer ersten Präsentation zufrieden. Einige der 25 ausgestellten Exponate wurden von den Menschen käuflich erworben. Großes Lob und Anerkennung kam seitens von ehemaligen Bundesrat und jetzigen Götzner Gemeinderat Christoph Längle: „Die Bilder von Maja sind einzigartig, vielseitig und wunderschön. Hier sieht man ganz klar eine große künstlerische Begabung auf allen Linien. Es ist ohnehin bemerkenswert so einen großen Aufwand für eine derart große Ausstellung zu betreiben“. Die Vorbereitungen für die nächsten Bilderausstellungen im kommenden Jahr in der Bundeshauptstadt Wien und im Ausland sind schon in Planung. Die Premiere ist mehr als wie geglückt und Maja Horvat ist noch lange nicht am Höhepunkt angekommen.