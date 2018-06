Public Viewing in Vorarlberg: Die WM live sehen

Am Donnerstag startete die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Auch wenn Österreich leider nicht dabei ist, gibt es zahlreiche Public Viewing-Veranstaltungen im Ländle.

Endlich geht es los: Die WM in Russland ist am Donnerstag offiziell gestartet. Wer die Spiele nicht von der heimischen Couch aus verfolgen möchte, sondern lieber auf riesigen Leinwänden und im Biergarten oder auf dem Marktplatz gucken möchte, findet in Vorarlberg zahlreiche Public Viewing-Veranstaltungen.

Public Viewing im Ländle

Wir haben für Euch eine Übersicht zusammengestellt, wo ihr die Fußball-Spiele in Vorarlberg anschauen und dabei mitfiebern könnt. Public Viewing-Veranstaltungen an öffentlichen Plätzen sind in der Karte grün markiert, alle Veranstaltungen in Gastronomie-Betrieben sind gelb gekennzeichnet.