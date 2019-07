Psychrock und Clubbeats der Sonderklasse

Schweißtreibender Drum'n'Bass und Akustik-Folkpop: Die beiden restlos ausverkauften Livegigs am vergangenen Wochenende wurden zu echten Highlights des 26. poolbar-Festivals.

Red Bull presents Camo & Krooked Surrounded brachte die Fans am Freitag zum Toben. Die weltweit gefeierten Drum'n'Basser, die mitten im Publikum performten, verwandelten die Halle in eine einzige Tanzfläche. Viel ruhiger, aber nicht weniger intensiv fesselten am Abend darauf die Songs der Mighty Oaks das Publikum im Alten Hallenbad.

Die neue poolbar-Woche startet morgen (30. Juli) mit dem Raumfahrtevent Der Standard präsentiert: Zukunft Raum geben . Nach dem Film "The Human Scale" (83 Min.) folgt ein Gespräch zum Raumbild Vorarlberg 2030: Wie kann man den vielen Ansprüchen an den Raum gerecht werden, Platz für Neues schaffen, Traditionen wahren und die hohe Lebensqualität sichern? Jutta Berger (Der Standard) diskutiert mit Geli Salzmann (Salzmann Raumplanung und Architektur), Gabor Mödlagl (Stadtbaumeister Feldkirch), Martin Mackowitz (Werkraum für interaktive Baukunst), Sabine Danczul (Vorständin Abteilung Raumplanung und Baurecht, Land Vorarlberg). Eine Kooperation mit dem Land Vorarlberg. Location: Potentiale Base Neustadt 14, Feldkirch, 18 Uhr, freier Eintritt.

Musikalisch geht es am Mittwoch weiter: Bei der kostenlosen Local Band Night am 31. Juli lassen Old Time Gospel Hour (Hardcore, Metal, Fusion), Goldfever (Heavy Punk) und Traurig in Europa (Austropop bis Punk) die Boxen lichterloh brennen. Die Konzerte beginnen um 20 Uhr.