Psychotherapeutin Vogg: „Verunsicherung ist in der momentanen Situation normal“

Kerstin Vogg, Leiterin der Psychotherapie Vorarlberg und selbst Psychotherapeutin am IfS Vorarlberg, erklärt, dass Ängste in Zeiten des Corona-Virus normal sind. Sie gibt Tipps, wie wir uns beruhigen können.

Mittlerweile sind fünf Vorarlberger Gemeinden in Quarantäne, das heißt immer mehr Menschen sind zur häuslichen Isolation verpflichtet. Die Empfehlung für alle anderen lautet: "Home Office". Für viele stellt diese ungewohnte Situation eine Herausforderung dar. Soziale Kontakte helfen uns Menschen in unsicheren Zeiten oder gar Krisenepisoden einen kühlen Kopf zu bewahren und positiv zu bleiben. Gerade jene sollen wir jetzt jedoch einschränken. Was tun wir also am besten, um diese Zeit gut zu überstehen?