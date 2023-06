Psychische Erkrankungen im Trialog

Ulrike Längle im Studio von "Vorarlberg LIVE". Am Dienstag tauschen sich Experten und betroffene Angehörige in einem Online-Trialog intensiv aus.

Immer wieder befinden sich Menschen mit psychischen Erkrankungen in tiefen Krisen. Angehörige fürchten dann, dass sich die Erkrankten dann auch selbst gefährden.

Der Verein HPE tritt am Dienstagabend in einem Online-Trialog in den direkten Austausch mit Betroffenen. Ulrike Längle von der Vereinigung von Angehörigen psychisch Erkrankter spricht vorab im Studio von "Vorarlberg LIVE" über ihre Erfahrungen.

Menschen mit psychischen Erkrankungen leben noch immer in einer Welt, in der ihre Erkrankung in weiten Kreisen ein Tabu ist. Umso schwieriger wird es auch für ihre Angehörigen, sich darüber mit anderen auszutauschen. Vor allem zu Beginn einer Diagnose tun sich viele Fragen auf, auch der Alltag birgt Herausforderungen. Vor dem Online-Trialog, der am Dienstagabend stattfindet, spricht Ulrike Längle von der Vereinigung von Angehörigen psychisch Erkrankter im Studio von "Vorarlberg LIVE" über ihre Erfahrungen.

Am Dienstag tauschen sich Experten und betroffene Angehörige in einem Online-Trialog intensiv aus. Im Zentrum steht die Frage: Wo und wie kann Deeskalation und gutes Miteinander gelingen? Der Verein HPE freut sich auf die Erfahrungen, Fragen und Wünsche bzw. Vorschläge aller Trialogteilnehmer:innen.

Im Trialog im Gespräch sind:

Mario Leitgeber (Beratungsstelle Omnibus und Experte aus eigener Erfahrung bei psych. Erkrankung)

(Beratungsstelle Omnibus und Experte aus eigener Erfahrung bei psych. Erkrankung) Ulrike Längle (langjährige Angehörige, Verein HPE – Hilfe für Angehörige psychisch Erkrankter)

(langjährige Angehörige, Verein HPE – Hilfe für Angehörige psychisch Erkrankter) Dr. Petra Steger-Adami (Fachärztin für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin)

(Fachärztin für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin) Pascale Roux (Psychotherapeutin und Hochschullehrerin an der Fachhochschule Vorarlberg)

Datum: Dienstag, 6. Juni 2023

Zeit: 18:30 – 20:00 Uhr

Ort: online über zoom