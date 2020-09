Psychische Auswirkungen der Pandemie

Was macht Corona eigentlich mit unserer Psyche? Diese Frage hat "Vorarlberg heute" einigen Experten gestellt. Sie waren am Donnerstag für eine Fachtagung zum Thema psychische Gesundheit in Götzis Ambach.

"Die psychischen Auswirkungen werden erst noch kommen. Das kommt mit einer Verzögerung von bis zu sechs Monaten", sagt Thomas Jungblut, Präsident der Gesellschaft für Allgemeinmedizin. "Was wir jetzt schon sehen, ist, dass viele Leute Probleme mit einer Gewichtszunahme während Corona hatten. Es gibt auch viele Leute, die massive Existenzängste, sind auf Kurzarbeit, wissen nicht, ob die Firmen überleben."

Auch Kinder und Jugendliche, die stark in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt wurden, entwickelten teilweise Störungen.