Psychiatrische Pflegeschule gratuliert 27 neuen Pflegekräften

Nach drei Jahren intensiver Ausbildung in psychiatrischer Gesundheits- und Krankenpflege nahmen die 27 neudiplomierten Pflegekräfte nun ihre Diplome entgegen.

Start in den Berufsalltag

„Jetzt liegt es an euch, jetzt könnt ihr eure berufliche Zukunft aktiv gestalten“, hebt Direktor Mario Wölbitsch hervor. „Gleich 15 Absolventen bleiben im Landeskrankenhaus Rankweil“, freut sich Wölbitsch. Vier Diplomanden sind noch an der UMIT in Tirol mit dem Abschluss ihres Studiums „Pflegewissenschaften“ beschäftigt. Zwei haben einen Job im Sozialzentrum Koblach angenommen, eine Pflegekraft beginnt im Landeskrankenhaus Feldkirch, eine im Landeskrankenhaus Hohenems und die restlichen vier im extramuralen Bereich.