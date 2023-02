PSG und Bayern vor CL-Kracher nicht in Topform

Neuauflage des Endspiels von 2020 - Einsatz von Mbappé bei PSG fraglich. Im Bild: Marquinhos (l.) und Neymar (r.), beide PSG. ©Paris Saint-Germain's Brazilian defender Marquinhos (L) and Paris Saint-Germain's Brazilian forward Neymar (R) take part in a training session in Saint-Germain-en-Laye, west of Paris on February 13, 2023, on the eve of the UEFA Champions League round of Last 16 First leg football match against FC Bayern Munich. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)