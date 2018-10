PS-starke Boliden in Lingenau

Lingenau. Am kommenden Samstag geben sich im Lingenauer Gewerbegebiet wieder einige der besten Motorsportler Vorarlbergs ein Stelldichein. Die beliebte „PS-Party“ beginnt im 13 Uhr mit Fahrerpräsentationen und der Ausstellung der Boliden.

Aus motorsportlicher Sicht ist alles dabei, was in der Vorarlberger Szene Rang und Namen hat, so auch das Großdorfer Urgestein Rallyecrosser Willi Streitler (Nissan Sunny Gti-R), der seit 1973 Motorsport betreibt, Rudolf Rüscher (Lancia) aus Andelsbuch, der Alberschwender Manuel Fink (Formel Renault) und der Lingenauer Remo Kobras, der sehr erfolgreich in der Autocross-WM unterwegs ist.