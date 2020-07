Prozess: Nationalsozialistischen Völkermord geleugnet

Wieder einmal ist der heute 78-Jährige Vorarlberger deshalb angeklagt.

15 Vorstrafen, zuletzt 1991 und 2002 wegen Wiederbetätigung in Feldkirch zu Haftstrafen verurteilt. Nun steht der Mann, dessen Verlagsadresse in einer 400-Seelengemeinde am Rande des Bregenzerwaldes liegt, erneut vor Gericht. Und wieder soll der Zeitschriftenherausgeber gegen das Verbotsgesetz verstoßen haben. Die Themen sind aus der Vergangenheit bekannt: Leugnen des Völkermordes, Zweifeln an Zahlen, Verleugnen historischer Funde, Beweise und Tatsachen. „Revisionisten“ nennt man die Gruppe von Menschen, die versucht, anerkannte Geschichte zu anders zu deuten.