Prozess gegen Metro de Madrid wegen Asbesttodes von Mitarbeiter

In Madrid hat am Montag der erste Prozess gegen den U-Bahnbetreiber wegen des mutmaßlichen Asbesttodes eines Mitarbeiters begonnen.

Nach Angaben eines Gerichtsvertreters verlangen die Hinterbliebenen des Toten 400.000 Euro Entschädigung sowie die gerichtliche Bestätigung, dass er der Asbestverseuchung am Arbeitsplatz zum Opfer gefallen sei.

Der 60-Jährige war am vergangenen Jahr an Asbestose gestorben, einer durch das Einatmen von Asbeststaub verursachten Lungenkrankheit, die langfristig zum Lungenkrebs führt.

Bei Arbeit Asbetfasern ausgeliefert

Nach Angaben des Asbestopfer-Verbands hatte der Mann mehr als drei Jahrzehnte im Wartungsdienst gearbeitet und dabei Teile repariert, die Asbestfasern enthielten. Das gesundheitsschädigende Dämmmaterial wurde lange Zeit vor allem beim Bau verwendet, ist aber inzwischen in vielen Ländern verboten – so auch in Spanien seit 2002.