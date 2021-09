Provokant, provokanter, Lil Nas X: Rap-Star polarisiert

Provokation ist sein Markenzeichen. Rapper Lil Nas X hat mit den üblichen Hip-Hop-Klischees nichts am Hut.

Den Grundstein für seine Karriere legte der 22-jährige mit der Hip Hop Version des Countrysongs "Old Town Road". Diese wurde auf Youtube über 800 Millionen mal geklickt. Nun überrascht der Rapper mit einem neuen Album, welches er auf seine ganz eigene Art und Weise anteasert. Seht selbst:

Neues Album

Sein Album "Montero" wurde am 17.09.2021 veröffentlicht und trägt den selben Namen wie der Musiker selbst. Dieser heißt mit bürgerlichem Namen nämlich Montero Lamar Hill. Der Rapper geht offen mit seiner Homosexualität um, was man auch in seinen Musikvideos erkennen kann.