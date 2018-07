Protest gegen 12-Stunden-Tag wird persönlich

Mehrere Nationalratsabgeordnete haben laut einem Facebook-Posting von Hohenems-Bürgermeister Dieter Egger Drohungen vor ihren Wohungstüren gefunden.

Dieter Egger (FPÖ), Bürgermeister von Hohenems schreibt zu dem Posting: “Ein demokratischer Tiefpunkt! Schämt euch. Ist das der neue „Sozialismus“?! Das haben unsere Nationalratsabgeordneten heute vor ihren Haustüren vorgefunden. Diese Aktion ist nicht nur geschmacklos, sondern auch ein absoluter Tiefpunkt. Was genau will man mit einem Pflasterstein und einem Grablicht ausdrücken? Ich will es mir gar nicht vorstellen.”