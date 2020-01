Pros und Kontras des türkis-grünen Regierungsprogramms

Regierung erklärt sich dem Nationalrat. Die Opposition darf in einer anschließenden Debatte ihre Meinung zum Regierungsprogramm kundzutun.

Am Freitag wird sich die neue Bundesregierung dem Nationalrat vorstellen. Zugleich sollen auch die künftige Ressortaufteilung durch eine Änderung des Bundesministeriengesetzes fixiert und ein gesetzliches Budgetprovisorium beschlossen werden. Durch den Wechsel mehrerer Abgeordneter in die Regierung sind am Beginn der Sitzung eine Reihe von Angelobungen zu erwarten. Die Sitzung wird um 9.00 Uhr eröffnet.