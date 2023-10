Promis und ihre dunklen Verbindungen zu Serienmördern und Verbrechern

Von Serienmördern bis zu Auftragskillern - Prominente haben oft dunkle Verbindungen zu Verbrechern. Die Kardashians, "Blondie" und sogar Hollywoodstars wie Sean Penn und Ashton Kutcher wurden in diese unheimliche Welt hineingezogen.

Der Anwalt von O.J. Simpson

Die Kardashian-Familie, heute Synonym für Ruhm und Glamour, kam durch den Anwalt Robert Kardashian ins Rampenlicht. Er verteidigte den ehemaligen Footballspieler O. J. Simpson, der wegen Mordes an seiner Ex-Frau vor Gericht stand. Dieser Fall war der Beginn des Ruhms der Kardashians und führte dazu, dass sie ihren Familiennamen in einem millionenschweren Business vermarkteten.

Sean Penn und der "Night Stalker"

1988 verbrachte Schauspieler Sean Penn 60 Tage im Gefängnis und kam in Kontakt mit Richard Ramirez, auch bekannt als "The Night Stalker". Ramirez war für eine Reihe von Morden in Los Angeles und San Francisco verantwortlich. Jahre später erzählte Penn von einem Brief, den er von Ramirez im Gefängnis erhielt. Der Brief enthielt die Worte: "Hey Sean, bleib stark und schlag sie wieder – Richard Ramirez, 666." Penns Antwort an Ramirez war klar: "Ich fühle absolut keine Verbundenheit zu dir."