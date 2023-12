Projektchor „Ohrôschmeichlar“ zeigt Durchhaltevermögen und lädt zum ersten Konzert

Alles begann als fröhliche Zusammenkunft singfreudiger Frauen, den „Freitagssängerinnen“, welche in und nach den Schülermessen in Bezau ihre Stimmen in Schwung hielten. Im Laufe dieser gemütlichen Treffen entstand der Wunsch zur Gründung eines aktiven Chores.

Interessierte Sängerinnen und Sänger gesellten sich zur Runde und die ersten Probenarbeiten als „Ohrôschmeichlar“ begannen.

Gebeutelt durch die Herausforderungen der „Corona-Zeit“ musste bereits kurz nach dem Start die erste Pause eingelegt werden und auch weitere Neustarts blieben aufgrund der Einschränkungen nicht erspart. Alledem zum Trotz zeigten die „Ohroschmeichlar“ Durchhaltevermögen und behielten stets ihre Freude am gemeinsamen Singen und den Ehrgeiz und Willen weiterzumachen bei.

Als Projektchor durften die „Ohroschmeichlar“ immer wieder neue Erfahrungen durch die unterschiedlichen Chorleiter sammeln. Nach zwei Kirchenauftritten unter der Leitung von Mihai Alexa und Isabella Fink und einem gemeinsamen Konzertprojekt mit der „Wälder Chorgemeinschaft“ unter der Leitung von Elisabeth Marxgut lädt der noch junge Chor nun zum ersten eigenen Konzert.



Fleißig proben die 23 Sängerinnen und Sänger mit Benno Winder aus Alberschwende für diesen bunten Konzertabend unter dem Titel “Wiôtôrkläng”. Mit dabei sind auch die Wälder Chorgemeinschaft unter der Leitung von Elisabeth Marxgut, das Gesangsensembles ingsungô und die Bläsergruppe Bezau Blech.

Die „Ohroschmeichlar“ freuen sich über viele Besucherinnen und Besucher!