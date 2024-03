Projekt Garten

Selber planen, selber pflanzen, selber bauen: Vom Baumarkt zum DIY-Projekt!

Hier kommen Bastler und Selbermacher voll auf ihre Kosten: Dieses Buch zeigt Schritt für Schritt, wie Sie Ihren Garten in Eigenregie gestalten können - von der Planung bis zur praktischen Umsetzung! Neben den Basics zur Gartengestaltung und den verschiedenen Gestaltungselementen bietet das Buch bebilderte Anleitungen, z. B. zum Anlegen von Wegen, Treppen und Beeten oder zum Bau eines Hochbeets, einer Sichtschutzwand und eines Gartengrills. Entscheiden Sie selbst, welche Projekte Sie in Ihrem Garten in die Tat umsetzen wollen! Für manche Erfolgserlebnisse reicht sogar schon ein einziges Wochenende. Und falls doch mal etwas nicht so klappt, wie geplant, bieten Seiten zum "Troubleshooting" Soforthilfe und schnelle Lösungen.