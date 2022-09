Projekt DAVID gewinnt den 2. Vorarlberger Digitalpreis

Digitale Ideen und Projekte gestalten die Zukunft. Deshalb wurde letztes Jahr der Vorarlberger Digitalpreis ins Leben gerufen. Mit dem Preis sollen innovative, kreative sowie herausragende Projekte wie auch die Menschen dahinter ins Rampenlicht gerückt werden.

Der 2. Vorarlberger Digitalpreis geht an…

…das Projekt DAVID – eine Plattform für eine digitale, wissensbasierte Zukunft der Lehrlingsausbildung. Das Projekt soll Lehrbetriebe bei den Herausforderungen wie Fachkräftemangel oder die Digitalisierung in der Ausbildung unterstützen. Die Abkürzung DAVID steht dabei für „Digitale Ausbildung Vorarlberg – interaktive Datenbank“. Ziel ist es, mit einer gemeinsamen Wissensplattform zahlreiche aktuelle Fragestellungen nachhaltig zu lösen. Die Lehrlingsausbildner:innen und Lehrlinge sollen unternehmensübergreifend zusammenarbeiten, indem allgemeingültige Dokumente wie Vorlagen, Ausbildungspläne, Best Practices oder Ideen miteinander geteilt werden. So kann man gegenseitig vom Erfahrungs- und Wissensschatz profitieren. Denn Wissen wird mehr, wenn man es teilt. Gemeinsam kann so die Qualität der Ausbildung und die Attraktivität der Lehrberufe gesteigert werden.