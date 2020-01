Programm soll Suchenden schneller einen Job besorgen

Ein neues Computerprogramm des AMS Vorarlberg soll Menschen, die Arbeit suchen, schneller einen Job verschaffen.

Ist das Ergebnis vorhanden, werden die Kunden in drei Gruppen eingeteilt. In jene Arbeitssuchende mit hohen Chancen auf dem Arbeitsmarkt, jene mit mittleren und jene mit geringen Aussichten. So sollen die Suchenden effektiver beraten und vermittelt werden. Menschen mit guten Jobaussichten sollen rasch in den Arbeitsmarkt überführt werden, bei Menschen mit geringen Aussichten gehe es stufenweise darum, sie attraktiv für den Arbeitsmarkt zu machen.