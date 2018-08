Profi-Triathletin Bianca Steurer im VOL.AT-Livetalk

Seit mehreren Jahren ist die Schwarzenbergerin Bianca Steurer als Profi-Triathletin gut unterwegs. Im Talk erzählt sie über ihre Karriere.

Erst mit 23 Jahren entschied sich die Schwarzenbergerin Bianca Steurer für eine Karriere im Triathlon. Ihr Freund Thomas Meusburger war eigentlich der Auslöser, dass die sympathische Wälderin sich für diese Sportart entschieden hat. Seit fünf Jahren betreibt die 31-jährige Spitzenathletin den Triathlon auf Profibasis. In der Bestenliste der österreichischen Triathletinnen auf der Ironman Distanz steht Bianca Steurer auf Platz sechs. Beim bedeutendsten Ironman auf Hawaii belegte sie vor zwei Jahren den guten 28. Platz. Viele Spitzenplatzierungen und großartige Erfolge auf nationaler und europäischer Ebene hat Bianca Steurer schon erreicht. Bei der Ironman WM war schon zweimal am Start. Sie gilt in der Triathlonszene als äußérst beliebt durch ihre sympathische Art. Vor drei Jahren konnte Bianca Steurer den Trans Vorarlberg Triathlon schon für sich entscheiden und oft stand sie bei diesem Revival auf dem Podium. Am Sonntag, 26. August nimmt sie beim Heimrennen von Bregenz nach Lech durch ihre Heimatgemeinde Schwarzenberg den nächsten Anlauf dieses Kultevent zum zweiten Mal zu gewinnen. „Ich gebe alles und freue mich beim Heimrennen auf sehr viele Freunde entlang der Rennstrecke. Das wird wieder Gänsehaut pur“, sagt Bianca Steurer.