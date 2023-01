Professorin zeigt Mohammed und wird entlassen

Eine Kunstprofessorin an einer kleinen privaten US-Universität hat Klage gegen ihre Entlassung wegen Zeigens einer Darstellung des Propheten Mohammed eingereicht.

Die Hamline University in St. Paul/Minnesota habe sie mit dem von einer muslimischen Studentin ihres Kurse übernommenen Vorwurf, sie sei islamophob, religiöser Diskriminierung und Diffamierung ausgesetzt und ihrem beruflichen und privaten Ansehen geschadet, heißt es in der Klage von Erika Lopez Prater, deren Vertrag als außerordentliche Professorin von der Hochschulleitung nicht verlängert wurde.

Die Hochschulleitung habe Lopez Praters Unterricht als "unbestreitbar islamophob" bezeichnet, heißt es in der Klage. "Kommentare wie diese, die nun in Nachrichten rund um den Globus veröffentlicht wurden, werden Dr. Lopez Prater durch ihre Karriere verfolgen und möglicherweise dazu führen, dass sie nicht in der Lage sein wird, eine unbefristete Anstellung bei einer Einrichtung der höheren Bildung zu bekommen", schrieben ihre Anwälte.

Bild aus dem 14. Jahrhundert

Der Fall hatte weltweit Schlagzeilen gemacht: Lopez Prater hatte im Oktober in einem Kurs über islamische Kunst ein Bild aus dem 14. Jahrhundert gezeigt, das den Propheten Mohammed darstellt. Darstellungen des Propheten verletzen den muslimischen Glauben, was Lopez Prater in ihrem Kursprogramm berücksichtigte, indem sie muslimischen Studierenden eine Alternative anbot. In der Unterrichtsstunde wies sie erneut ausdrücklich darauf hin, dass sie nun ein Bild zeigen werde, dass den Propheten darstelle.