Professionelles Kochen

Klostertaler Mittelschüler freuen sich über die neu gestaltete Schulküche.

Seit Beginn des zweiten Semesters dürfen sich die Schüler der Mittelschule Klostertal über eine neu gestaltete Schulküche freuen. Neben neuen Elektroinstallationen, neuem Bodenbelag und neuer Wandgestaltung freuen sie sich mit ihren Lehrerinnen Doris Bacher und Renate Winkler sowie Direktor Gert Hronek ganz besonders über das Prunkstück – die neue Schulküche. Sie beinhaltet neben sehr viel Stauraum zeitgerechte Elektrogeräte wie Herd, Backrohr und Dampfgarer in mehrfacher Ausfertigung und eine professionelle Spülmaschine. In der Mittelschule Klostertal haben Schüler der zweiten Klasse bereits die Möglichkeit beim Schnupperkochen die Küche und ihre Geräte auszuprobieren. In der dritten Klasse findet dann der reguläre Kochunterricht statt. Schüler der dritten Klasse wählen ihre Schwerpunkte aus. Die Schüler der Schwerpunkte Bewegung und Gesundheit, sowie Handwerkliches Tun dürfen auch in der vierten Klasse die modern eingerichtete Schulküche zum Kochen und Backen benützen. Als Dankeschön an die Bürgermeister der Talgemeinden, die den Schulerhalterverband bilden und an Richard Vonbank, der die Planung und Ausführung der Einrichtung der Küche und deren Elektrogeräte fachmännisch vorgenommen hat, luden Schüler der Klasse 3c mit ihren Lehrerinnen Doris Bacher und Renate Winkler zu einem gemütlichen Hock mit einer schmackhaften Jause. Die Bürgermeister Hans Peter Pfanner und Martin Burtscher, sowie Altbürgermeister Eugen Hartmann zeigten sich über die gelungene Renovierung erfreut und sind sich einig: „Diese Investition in die Bildung hat sich rentiert. Mit den neuen modernen Geräten und dem Inventar können die Schüler bestens unterrichtet werden.“ Auch Direktor Gert Hronek freut sich, dass nun Schüler und Lehrer wieder zeitgerecht arbeiten können.