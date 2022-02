Professionelle Betreuung bis an das Lebensende

Der Krankenpflegeverein Rankweil/Übersaxen setzt in der Palliativpflege ein starkes Zeichen.

Wenn Schwerstkranke nicht mehr geheilt werden können, haben viele ältere Menschen den Wunsch zu Hause sterben zu dürfen. Diesem großen Wunsch entsprechend setzt der Krankenpflegeverein Rankweil/Übersaxen ein starkes Zeichen und ermöglicht das den Menschen in dem man sie und ihre Angehörigen optimal mit den großzügigen Angeboten tatkräftig unterstützt. „Diese Menschen sind sehr wichtig, weil sie eben ganz Besonders sind. Diese Menschen sind bis zum letzten Augenblick ihres Lebens ein wichtiger Bestandteil in unserer herausfordernden Arbeit. Wir werden alles dafür tun, damit sie nicht nur in Frieden sterben, sondern auch bis zuletzt Leben können“, sagt KPV Rankweil/Übersaxen Pflegeleiterin Barbara Klocker stellvertretend für alle Mitarbeiterinnen. Das oberste Ziel ist und bleibt dabei in der noch verbleibenden Zeit die bestmögliche Lebensqualität und ein selbstbestimmtes Leben nach den Prinzipien von Palliative Care zu ermöglichen. Durch das frühzeitige Einbeziehen professioneller Dienste können belastende Symptome, wie Schmerzen, Atemnot oder große Ängste meist zufriedenstellend gelindert werden. Dafür bietet der Krankenpflegeverein Rankweil/Übersaxen mit ihren Diensten wie die Hauskrankenpflege, Mobilem Hilfsdienst, Ambulanter Gerontopsychiatrische Pflege und dem Casemanagement alles unter einem Dach die allerbesten Voraussetzungen um diese riesengroßen neuen Herausforderungen bestmöglich zu lösen. Im qualitativhochwertigen Pflegeteam vom KPV Rankweil/Übersaxen haben Pflegeleiterin Barbara Klocker, Pflegeleiterin Stellvertreterin Margrit Bösch und die Mitarbeiterinnen Maria Oswald, Gerlinde Sonderegger, Monika Fritsch und Rebecca Jenic eine Zusatzausbildung in der Palliativpflege absolviert. Zudem hat Martina Meusburger eine Extra-Prüfung in der Betreuung von Schmerzpatienten erfolgreich abgeschlossen. Pflegeleiterin Barbara Klocker ist als Beauftragte in der Palliativpflege zuständig und dieses neue Angebot wird in den kommenden Jahren neben den bereits anderen Bedürfnissen ein großer Schwerpunkt darstellen. Der KPV Rankweil/Übersaxen ist mit den anderen Symstempartner wie Ärzten, Krankenhäusern, dem Mobilen Palliativteam, der 24-Stunden Betreuung, Hospiz, Seelsorge und anderen sozialen Einrichtungen bestens vernetzt. Seit Jahren ist dem Krankenpflegeverein Rankweil eine gute Palliative-Betreuung ein großes Anliegen. Das österreichweite Projekt „Hospizkultur und Palliative Care zu Hause“ der Hospiz Vorarlberg hat den KPV Rankweil/Übersaxen motiviert diesem wichtigen Thema noch mehr Beachtung zu schenken.Das Bemühen ist sehr groß den Auftrag von Cicley Saunders, der Begründerin von Palliative Care, immer mehr im Arbeitsalltag umzusetzen