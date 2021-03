Produktrückruf: Sibratsgfäller Bachensteiner

Die Bregenzerwälder Genossenschaft "Dorfsennerei Sibratsgfäll" ruft ihren "Sibratsgfäller Bachensteiner" zurück.

"Im Rahmen der regelmäßig durchgeführten Eigenkontrollen sind gesundheitsschädliche Listerien monocytogenes gefunden worden", informierte die Sennerei am Freitag in einer Aussendung. Man nehme das Produkt daher sicherheitshalber vom Markt. Betroffen von dem Produktrückruf ist Käse mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 31. März bis 6. April 2021.

Verkauft wurde der Bachensteiner vor allem in Vorarlberg, aber auch in Nieder- und Oberösterreich. Bei letztgenannten Bundesländern habe man die Lieferungen teilweise bereits zurückrufen können und die Ware vernichtet, so Geschäftsführer Max Bereuter. Der Weichkäse kann in den Verkaufsstellen zurückgegeben werden. Listerien können Magen- und Darmerkrankungen sowie grippeähnliche Symptome auslösen. Insbesondere bei Schwangeren, Kleinkindern sowie Personen mit geschwächtem Immunsystem können in Folge des Verzehrs ernste Erkrankungen auftreten.