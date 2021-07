Produktionssektor hat Vorarlberg durch Krise getragen

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) hat am Dienstag im Pressefoyer nach der Regierungssitzung die wichtige Rolle der produzierenden Betriebe im Land während der Coronakrise betont.

Branchenvielfalt wichtig in der Krise

Eine Erkenntnis aus der Untersuchung ist, dass die Einbindung des Produktionssektors in internationale Wertschöpfungsnetzwerke wesentlich zur regionalen Konjunktur und zum Erfolg der heimischen Wirtschaft beiträgt. Außerdem habe sich wegen der unterschiedlichen Betroffenheit der verschiedenen Wirtschaftssektoren die Branchenvielfalt Vorarlbergs in der Krise als äußerst wichtig erwiesen, so Wallner.