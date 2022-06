Probleme mit Pflegestätten, Betreuung für Menschen wird intensiver

Ehrungen, Abschied nehmen, neue Projekte und Schwierigkeiten in der Betreuung - das war die JHV von KPV Rankweil-Übersaxen.

RANKWEIL. Bei der ordentlichen Jahreshauptversammlung des Krankenpflegeverein Rankweil-Übersaxen im vollbesetzten Rankweiler Vereinshaus stand die Ehrung von zwei langjährigen Mitarbeiterinnen, eine Verabschiedung einer Helferin vom Mobilen Hilfsdienst, die Zusammenlegung von Mohi Rankweil-Übersaxen mit dem Verein aus Meiningen, das neue Projekt unter dem Motto „Kaffee mit Köpfchen“, die immer größer werdenden Probleme in Sachen Personalmangel im Pflegeberuf mit der fieberhaften Suche nach geeigneten Räumlichkeiten der älteren Menschen sowie der bärenstarke Auftritt von der Lustenauerin „Frau Heimpl“, die für Non-Stop Lachsalven sorgte,ganz klar im Mittelpunkt. Seit drei Jahrzehnten ist Casemanagerin Margrit Bösch im Krankenpflegeverein Rankweil-Übersaxen beschäftigt und leistet in den fünf Säulen, Hauskrankenpflege, Case Management, Ambulante gerontopsychiatrische Pflege, Mobiler Hilfsdienst und in der 24 Stunden Betreuung Großartiges. Bösch ist vom KPV Rankweil-Übersaxen nicht mehr wegzudenken und hat zudem in der Palliativpflege eine separate Ausbildung absolviert. Alexandra Matt begleitet die jungen Krankenschwestern schon ein Jahrzehnt und hilft vor allem auch in der Hauskrankenpflege tatkräftig mit. Beide verdienstvollen Mitarbeiterinnen wurden in einem gebührenden Rahmen für die erbrachten Leistungen dementsprechend vor der großen Schar an Gratulanten geehrt und gewürdigt. Eine ganz wichtige Aufgabe in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hat Margrit Bösch übernommen bzw. inne. Das Case Management ist ein kostenloses Angebot des Sozialfonds zur Unterstützung von pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen. Es berät, hilft die passenden Betreuungsangebote auszuwählen und abzustimmen und organisiert die bestmögliche Versorgung. In Rankweil wurde das Case Management gemeinsam dem Krankenpflegeverein mit 60 Prozent und der Gemeinwesenstelle mit Leiter Michael Müller (25 Prozent) übertragen. Magrit Bösch kümmert sich um deren Anliegen von älteren Menschen. Sie analysiert die Situation und versucht Ordnung in die Angelegenheit zu bringen. „Ich will die bestmögliche Lösung mit dem kranken Menschen und deren Angehörigen umsetzen“, sagt Margrit Bösch. Kontakte zu den erforderlichen Diensten zur Betreuung und Unterstützung des Klienten und zur Entlastung der Angehörigen, das sind die schwierigen Aufgaben von Langzeitmitarbeiterin Margrit Bösch. Die Marktgemeinde Rankweil wird sich in der nahen Zukunft vermehrt um die Problematik „Wohnen im Alter“ auseinandersetzen. Rankweil Bürgermeisterin Katharina Wöss-Krall hat in der kurzen Ansprache zu den Schwierigkeiten von passenden Räumlichkeiten dazu Stellung genommen. „Wir werden neue Standorte in Rankweil genauestens prüfen und die verschiedenen Betreuungsangebote in den nächsten Jahren wohl ausbauen müssen“, so das Rankweiler Gemeindeoberhaupt. Vor kurzem wurde der Mobile Hilfsdienst vom KPV Rankweil-Übersaxen und der Mohi Meiningen zusammengeschlossen. Mohi Rankweil Mitarbeiterin Monika Gorbach-Bugna wurde nach zwanzigjähriger Tätigkeit in den Ruhestand verabschiedet. Das neue Projekt mit dem Namen „Kaffee mit Köpfchen“, welches zweimal wöchentlich im Fuchsenhaus Rankweil stattfindet, wurde ins Leben gerufen und erfreut sich schon größter Beliebtheit. Ältere Menschen wird dabei ein abwechslungsreiches Programm mit Gedächtnistraining, Sport mit Gymnastik und Tanz sowie Musik geboten. In der Hauskrankenpflege kann Pflegeleiterin Barbara Klocker auf ein sehr professionelles Team zurückgreifen. Kameradschaft und Teamgeist sowie die Ausbildung von jungen Pflegehelfern hat oberste Priorität. „Der Betreuungsbedarf an älteren Menschen steigt kontinuierlich und rasant an. Es kommen große Herausforderungen in der Pflege und Betreuung auf den Verein zu“, so Barbara Klocker. Für beste Unterhaltung sorgte „Frau Heimpl“ aus Lustenau. Nach dem offiziellen Teil der Versammlung haben die anwesenden Ehrengäste mit Übersaxen Bürgermeister Rainer Duelli, Rankweils Gemeinderäten Helmut Jenny, Alejandro Schwaszta und Karin Reith, Seelsorger Elmar Simma, Daniela Lehner von Landesverband Hauskrankenpflege, KPV Rankweil Ehrenobmann Franz Fischer, Ex-Rankweil Vizebgm. Franz Abbrederis zusammen mit den Mitarbeitern vom KPV Rankweil-Übersaxen im Smalltalk noch lange über bevorstehende Aufgaben diskutiert.VN-TK