Probenendspurt bei Theatergruppe Dünserberg

Am 5.Oktober erfolgt die Premiere des diesjährigen Stücks.

Dünserberg. Seit über 70 Jahren wird in Dünserberg Theater gespielt. „Geräuchertes mit Sauerkraut oder Wenn einer eine Reise tut“, lautet der Titel des diesjährigen Stücks. Inhaltlich geht es dabei um die beiden Freunde Oswald und Emil, die seit zwanzig Jahren stets einen gemeinsamen Urlaub, ganz ohne ihre Frauen genießen, als es diese auf einmal mit ihren Männer statt in ein gemütliches Kurhaus auf Kreuzfahrt und in die Karibik zieht. Zur Überraschung aller, haben diese sich dann aber doch noch umentschieden und man begibt sich gemeinsam in ein Kurhotel. Der Urlaub gestaltet sich dann für alle vier eher gelangweilt, bis dann zwei potenzielle Kurschatten für Oswald und Emil auftauchen. Die beiden Männer, einer Affäre nicht abgeneigt, haben nur ein Problem: Wohin mit den beiden Ehefrauen. Ihre Mühen die beiden lästigen Frauen loszuwerden, wird von diesen natürlich durchschaut und sie konfrontieren ihre Männer mit einem kreativen Gegenentwurf. Eine abwechslungsreiche Komödie, die stets eine neue Überraschung und Wendung bietet. Die Möglichkeit zur Kartenreservierung besteht von Montag bis Freitag unter der Nummer 0664/9492742. Weitere Spieltermine und Infos auf der Homepage: www.theatergruppe-duenserberg.com CEG