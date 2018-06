Probebetrieb an der Autobahn

Hörbranz - Die Hinweisschilder an der Autobahn sind montiert, auch der Schriftzug auf dem Dach deutet darauf hin: Dort gibt es was zu holen. Ohne große Ankündigung ist die „Raststation Bodensee“ vor wenigen Tagen in den Probebetrieb gestartet. Die offizielle Eröffnung ist noch vor Beginn der Sommerferien am 3. Juli geplant.

Auf dem Areal des ehemaligen Autobahnzollamts in Hörbranz herrscht an diesem Sonntagmittag reger Betrieb. „Wir sind eigentlich ganz zufrieden und haben auch schon sehr viele Komplimente von den Gästen bekommen. Sie sagen, es sieht hier gar nicht nach Autobahn aus“, zieht Peter Hofstetter, CEO des Restaurant- und Shopbetreibers Gruppe Thurau, eine erste Bilanz.<

Das Gebäude ist im Stil der Vorarlberger Architekturtradition als Holzbau konzipiert, im Inneren dominieren ebenfalls Holz und dem Namen entsprechend die Bodenseeregion.

Steurer ©Steurer

„Unser grobes Konzept ist die Frischetheke und Regionalität. Wir haben Früchte vom Bodensee, frische Smoothies, eine eigene Bäckerei. Im Restaurant verwenden wir nur Fleisch aus Vorarlberg, ausgenommen die Pute, die kommt aus Österreich und die Salami aus Italien. Auch das Gemüse kommt, wenn möglich, aus der Region“, führt Hofstetter aus.

Steurer ©Steurer