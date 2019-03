Privatinsolvenz-Flut in Vorarlberg ebbt ab

In Österreich ist die Zahl der Privatkonkurse um 12,5 Prozent gesunken – Vorarlberg verzeichnet dabei das größte Minus.

Keine Überraschung zeigt die aktuelle Insolvenzstatistik des KSV1870 im Bereich der Schuldenregulierungsverfahren: Insgesamt ist die Zahl der Privatkonkurse in Österreich um 12,5 Prozent gesunken. Mit Ausnahme der Steiermark (+ 7,5 %) kam es in sämtlichen Bundesländern zu einem Rückgang bei den Privatinsolvenzen. Gleichzeitig ist die Höhe der Passiva österreichweit um 39,4 % auf 308 Mio. Euro gesunken. Regina Nesensohn, Leiterin KSV1870 Standort Feldkirch erklärt: “Die Schuldensumme war im vergangenen Jahr aufgrund der Gesetzesnovelle 2017 deutlich höher, da insbesondere die Entschuldung der enorm verschuldeten ehemaligen Selbständigen erleichtert wurde. Im ersten Quartal 2019 lässt sich klar erkennen, dass der Ansturm bei den Bezirksgerichten deutlich nachlässt.”

Bessere Finanzbildung erhöht Chancen am Arbeitsmarkt

Bei der Ursachenanalyse von Privatkonkursen tritt laut KSV immer deutlicher zu Tage, dass ein gewisses Maß an Bildung für die Chancen am Arbeitsmarkt entscheidend ist. Keine oder nur geringe Bildung bedeutet niedrig entlohnte Beschäftigungsmöglichkeiten und hat zur Konsequenz, dass trotz einer Beschäftigung das Einkommen zur Abdeckung des Lebensunterhalts oft nicht reicht. Wird dann über einen längeren Zeitraum mehr Geld ausgegeben als verdient, setzt sich oft eine Abwärtsspirale in Bewegung, die in der Zahlungsunfähigkeit endet.