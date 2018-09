Privat-Insolvenz-Flut im Ländle hält weiter an

Experten sprechen von einer regelrechten Insolvenz-Flut: In Vorarlberg stiegen die Privatinsolvenzen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 118,5 Prozent (!) an. Dafür gibt es einen ganz bestimmten Grund.

Nicht nur die Anzahl der Insolvenzfälle zeigen eine deutliche Steigerung, auch die verzeichneten Schulden erhöhten sich massiv. Waren es 2017 in den ersten neun Monaten des Jahres nur 25 Millionen Euro, verzeichnet der KSV1870 in den ersten drei Quartalen 2018 in unserem Bundesland Verbindlichkeiten in Höhe von 67 Millionen Euro. Dieser Anstieg ist leicht erklärbar. Besonders Personen mit enormen Verbindlichkeiten – etwa aus einer vorherigen unternehmerischen Tätigkeit bzw. aus jahrelangem überzogenem Konsumverhalten – nutzten sogleich die neu geschaffene Möglichkeit sich vom Schuldenrucksack zu befreien.

Schulden verdoppeln sich

Auffallend erweisen sich die Schulden der Unternehmen, welche über das Doppelte angestiegen sind. Im Vorjahr waren es noch rund 18 Millionen Euro, heuer wuchs der Schuldenberg auf zirka 41 Millionen Euro. Die größten Pleiten sind in der Bauwirtschaft, dicht gefolgt von der Textilsparte sowie im Gastronomiebereich aufzufinden. Gemessen nach den offenen Verbindlichkeiten führt die Zech Gruppe (Passiva in Höhe von rund 11 Millionen Euro) die Statistik in unserem Bundesland an. Im Vergleich zu den größten Insolvenzen in Österreich (NIKI Luftfahrt GmbH mit Verbindlichkeiten in Höhe von rund 153 Millionen Euro, Wienwert-Gruppe mit Verbindlichkeiten in Höhe von 71,1 Millionen Euro), welche allesamt in Wien abgewickelt wurden, sind die Gläubiger in Vorarlberg bisher doch mit wesentlich geringeren Forderungsausfällen konfrontiert worden.