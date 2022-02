Prinzessin Simone und Prinz Hubert übernehmen die Hörbranzer Amtsgeschäfte!!

Bürgermeister Andreas Kresser abgesetzt!!

Am Gumpigen Donnerstag versammelten sich das amtierende Prinzenpaar Prinzessin Simone und Prinz Hubert samt Raubritter und Leiblachtaler Schalmeien und belagerten das Hörbranzer Gemeindeamt. Die Schalmeien sorgten lautstark für Beachtung und so blieb dem Hörbranzer Bürgermeister Andreas Kresser nicht viel anderes übrig, als mit seinen Mitarbeitern mehr oder weniger freiwillig auf der Gemeindestiege zu erscheinen. Dort, von Raubrittern und Schalmeien umzingelt und ohne Fluchtmöglichkeit, wurden dem Gemeindeoberhaupt vom Hörbranzer Prinzenpaar seine Verfehlungen vorgelesen. Bürgermeister Andreas Kresser versuchte erst gar nicht lange zu erklären, warum er die am 11.11 verkündeten Proklamationspunkte noch nicht erfüllen konnte oder wollte, sondern übergab ohne großen Widerstand den Gemeindeschlüssel an Prinzessin Simone und Prinz Hubert. Somit herrscht bis Aschermittwoch in den Gemeindestuben Fasching und die Amtsgeschäfte werden mit einem Augenzwinkern geführt. Als erste Anordnung verkündeten das Prinzenpaar, dass sofort die schon lange in Arbeit befindliche Gemeindehomepage www.hoerbranz.at freigeschaltet und schnellstmöglich fertiggestellt werden muss. Ob der Bürgermeister bis Aschermittwoch seine Arbeitszeit im Bauhof ableisten muss, konnte an diesem Nachmittag nicht mehr geklärt werden.