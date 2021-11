Prinzessin Simone und Prinz Hubert an der Macht!!

Inthronisation unter strengen Sicherheitsauflagen

Der große Faschingsauftakt im Leiblachtalsaal am 11.11 wurde auf Grund der rasant steigenden Coronazahlen leider kurzfristig abgesagt, um eine weitere Verbreiterung zu verhindern. Daher musste die Vorstellung des neuen Prinzenpaares umorganisiert werden. Nur im kleinsten Kreis und unter Verschärfung der aktuellen Regeln (2G, Test vor Ort und Personenbeschränkung), lüfteten die Hörbranzer Raubritter Stolz und voller Freude das wohl bestgehütete Geheimnis in Hörbranz. Unter den Blicken und mit dem Applaus von jeweils maximal zwei Vertretern der Leiblachtaler Schalmeien, der Leiblacher Fetzahexa, der Kindergardeleitung sowie Bürgermeister Andreas Kresser betrat das 46. Leiblachtaler Prinzenpaar Prinzessin Simone und Prinz Hubert zum ersten Mal offiziell die Bühne. Von heute an haben: