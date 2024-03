Prinzessin Kate von Online-Mobbern ins Visier genommen

Die Prinzessin von Wales, Kate, befindet sich derzeit in Behandlung gegen Krebs und wird online von radikalen Meghan-Anhängern heftig attackiert. Ein besonderes Instagram-Profil verbreitet Falschinformationen und Beleidigungen.

Prinzessin Kate (42), hat sich vorübergehend auf ihrem Landsitz Anmer Hall in Norfolk zurückgezogen, um die Osterferien mit ihrer Familie zu verbringen und ihre Krebsbehandlung fortzusetzen. Kates Kampf gegen ihre Krebserkrankung wird jedoch von einer Welle des Cyber-Mobbings überschattet, die sich gegen sie richtet.

Online-Mobbing eskaliert

Ein Instagram-Profil mit dem Namen "Sussexsquad", das fast 37.000 Follower zählt, steht im Zentrum der Hetzkampagne gegen die Prinzessin von Wales. Absender der Hass-Botschaften gegen Kate: radikale Meghan-Fans. Besonders verstörend ist ein manipuliertes Video, das mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erstellt wurde, um Meghans Gesicht auf Kates Auftritt in einem mutigen Video über ihre Krebserkrankung zu setzen. Meghan-Anhänger behaupten, das sei die echte Version des Videos, Kates offenes Bekenntnis zu ihrer Krankheit ein Fake.

Echtes Video

KI - Fake Video

Abstruse Verschwörungstheorien

Rolle von Christopher Bouzy

Christopher Bouzy, ein US-Technologieunternehmer, wird laut der britischen "Sund" mit der Unterstützung dieser Kampagne gegen Kate in Verbindung gebracht. Bouzy ist für die Gründung von Bot Sentinel bekannt, einem Twitter-Analysedienst, der Desinformation, unauthentisches Verhalten und gezielte Belästigung verfolgt.

Bouzy hatte bereits in der Vergangenheit Prinz William als "Muppet mit Glatze" bezeichnet, und mehrfach die besagte "Sussexsquad" angefeuert. Ausgerechnet er ist es auch, der in der Netflix-Dokumentation über Harry und Meghan den Online-Hass gegen die Royals angeprangert hatte. Was er gegen Prinzessin Kate, bleibt allerdings unklar.