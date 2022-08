Prinzessin Diana sagte eigenen Tod voraus

Laut der Discovery+-Doku-Serie The Diana Investigations hat Prinzessin Diana ihren Tod in einem Gespräch mit ihrem Anwalt vorausgesagt.

Untersuchungen erst 7 Jahre später eingeleitet

Am 31. August 1997 starben Prinzessin Diana, ihr Partner Dodi Al-Fayed und ihr Fahrer Henri Paul bei einem Autounfall im Tunnel der Pont de l'Alma in Paris. Mischon übergab die Notiz an Sir Paul Condon, den damaligen Polizeipräsidenten der Metropolitan Police, aber eine Untersuchung ihres Todes wurde erst 2004 eingeleitet.