Prinzessin Anita und Prinz Mario im Leiblachtal an der Macht!!

Großartiger Faschingsbeginn im Leiblachtal!

Im zweiten, neuen, Programmteil waren die zahlreichen Besucher in der Küche von Herr und Frau Schwätzle (Robert Gass und Sonja Geiger) zu Gast und erfuhren die neusten Tratsch- und Klatschgeschichten aus dem Ort und unter anderem, wer sich in Hörbranz mit „Bob, der Baumeister“ am Telefon meldet. Die Leibachtaler Schalmeien sorgten im Mittelteil mit ihren außergewöhnlichen Instrumenten wie gewohnt für perfekte Faschingsstimmung. Andreas Kresser – „neu vertont“ im Finale strapazierte die Lachmuskeln bis auf an die Grenzen. Für den neu gestalteten zweiten Teil des Abends erhielten die Raubritter besonderes Lob, sind die Faschingsfans im Leiblachtal doch für Neues immer aufgeschlossen.