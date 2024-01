Prinzenpaarordensübergabe 2024

Orden an Schalmeien und Raubritter in der neuen Schalmeienhölle übergeben

Der Prinzenpaarorden der jeweiligen Faschingsregenten wird jedes Jahr neu vom amtierenden Prinzenpaar gestaltet und ist ein wichtiger und individueller Teil des eigenen Faschings. Der Orden wird in der Faschingssaison an Personen verliehen, die sich für den Erhalt des Brauchtums einsetzen, den Fasching fördern und das Prinzenpaar mit Rat und Tat unterstützen. Da nur eine kleine Stückzahl der Orden gefertigt wird, sind die Faschingsauszeichnungen jedes Jahr begehrt und die Träger der Medaille dürfen stolz darauf sein. Als erstes bekommt das Prinzenpaargefolge die Orden, anschließend werden die Hörbranzer Raubritter und die Leiblachtaler Schalmeien, sowie die Kindergarde Hörbranz mit den Kennzeichen des amtierenden Prinzenpaars ausgestattet. Danach werden dann je nach Veranstaltung und nach Abstimmung mit Prinz und Prinzessin die Orden verliehen.

Dieses Jahr luden die Leiblachtaler Schalmeien einen Tag vor ihrer „Pyjama-Party“ in ihre neue Schalmeienhöll nach Lochau, um die Ordensübergabe an Schalmeien und Raubritter gemeinsam zu vollziehen. Einzeln wurden die Musiker und dann die Ritter zum Prinzenpaar gerufen und die Orden wurden umgehängt. Traditionell bekommt auch die „Hölle“, der Clubraum einen Orden, der von der Prinzessin eigenhändig in die lange Reihe der Faschingsorden gehängt wird. Bei der Ordensübergabe kann man sich kennenlernen und den Fasching gemeinsam beginnen. Eine tolle Veranstaltung der Leiblachtaler Schalmeien, der den Zusammenhalt der großen Faschingsgilde sicher weiter stärkt.

In den Sommermonaten wurden die „Hölle“ von den Schalmeien aufwendig renoviert und erstrahlt in neuem Glanz. Neue Wanddekorationen, neue Technik und ein neuer Boden macht die „Hölle“ neu. Aber nicht nur der Namen bleibt der „Hölle“ treu. Auch der Ruf des Schalmeienclublokals bleibt. War und ist die „Hölle“ doch weithin bekannt für ihre legendären Mottopartys, für die Faschingsumzugspartys, den Topsound und die coole Atmosphäre, die nur dort mit den Leiblachtaler Schalmeien erlebt werden kann. Manchmal treten auch bekannte Schalmeien auf und bringen die Schalmeienhölle im wahrsten Sinnes des Wortes zum Beben. Und wer in der „Hölle“ ist, kann die einzigartige Sammlung aller Faschingsorden an der Decke betrachten.