Prinzenpaarbesuch beim Zivilinvalidenball

Raubritter, Schalmeien, Kindergarde, flockiges Gefolge und Leiblachtaler Prinzenpaar in Dornbirn unterwegs

Am Samstag den 04.02.2023 machte sich die ganze große Leiblachtaler Faschingsgilde mit den Hörbranzer Raubrittern, den Leiblachtaler Schalmeien, der Kindergarde Hörbranz und das flockige Gefolge angeführt von Prinzessin Simone und Prinz Hubert auf den Weg zum Zivilinvalidenball nach Dornbirn. Dort wurde die Gesellschaft herzlichst von Karin Stöckler und den Ballbesuchern empfangen, präsentierte ihre Prinzenshow und überreichte die begehrten Prinzenorden an ausgesuchte Persönlichkeiten. Die Kindergarde führte ihre beiden Tänze auf und erntete dafür begeisterten Applaus, die Leiblachtaler Schalmeien heizten die Stimmung an. Gemeinsam wurde noch Fasching gefeiert und der Samstagnachmittag zusammen genossen. Die gelungene Veranstaltung hat wieder einmal gezeigt, dass auch im Fasching alle miteinander feiern und Zeit verbringen können.