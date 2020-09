Prinzenpaar ohne „klassische“ Inthronisation

ALTENSTADT Corona hat seine Spuren hinterlassen. Zahlreiche Vereine mussten ihre Jahreshöhepunkte absagen. So auch die Altenstädtner Fasnatzunft. „Leider können wir den Inthronisationsball und somit auch den AFZ-Ball heuer nicht veranstalten“, erklärt Präsident Matthias Köchle. „Durch die Bestimmungen dürften wir weder Bar noch eine Tanzfläche organisieren.“ Heißt das auch, dass es heuer kein neues Prinzenpaar gibt? „Nein!“, meint der Präsident. Das kreative 12-köpfige Präsidium fand eine andere Lösung: Am 14. November soll Outdoor an der frischen Luft inthronisiert werden. An diesem Nachmittag wird die ganze „Großveranstaltung“ etwas kleiner gehalten und mit zwei, drei Programmpunkten die Fans unterhalten. Genaueres soll bei der nächsten Präsidiumssitzung beschlossen werden. ETU