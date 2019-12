Prinz Mario surft ins neue Jahr

Bei strahlendem Sonnenschein, aber eisigen Temperaturen wurden Bodenseewellen bezwungen.

Für einiges Aufsehen unter den Spaziergängern sorgte Prinz Mario aus Hörbranz mit einer kleinen Abordnung seiner Gefolgsleute. Am Sonntag, den 29.12, ja genau am Sonntag den 29. Dezember, also mitten im Winter wurde ein Boot zu Wasser gelassen, die Boards in die Halterungen gesteckt und der Anker gelichtet. Bei unglaublichen 6 Grad Wassertemperatur surfte Prinz Mario Richtung Jahreswechsel. Begleitet von Dean, der bei diesen Schocktemperaturen ihre Lieblichkeit Prinzessin Anita vertrat und mit Gefolgsmann Chris wurde der Bodensee in ein außergewöhnliches Surferparadies verwandelt. Richtung Bregenz bestiegen die wagemutigen und kälteunempfindlichen Sportler ihre Boards und zeigten ihr Können.