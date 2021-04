Prinz Marcus fliegt bei Promis unter Palmen aus der Sendung

Promis unter Palmen: Der deutsche TV-Sender Sat1 reagiert nach den homophoben Aussagen von Rotlicht-König Prinz Marcus von Anhalt.

Video: Prinz Marcus ist raus!

Keine Zukunft bei Sat1

Am Abend teilte der Sender in Unterföhring mit, Prinz von Anhalt werde "in Zukunft in keiner Show von Sat.1 mehr stattfinden". Er habe sich in der Show "inakzeptabel homophob geäußert".