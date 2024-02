Prinz Harry nach kurzem Großbritannien-Besuch zurück in die USA

Nur 24 Stunden nach seiner Ankunft in Großbritannien ist Prinz Harry bereits wieder auf dem Weg zurück nach Kalifornien, ohne ein Treffen mit Prinz William oder Kate Middleton.

Blitzbesuch bei König Charles III

Nachdem König Charles III mit einer schockierenden Krebsdiagnose konfrontiert wurde, eilte Prinz Harry aus Kalifornien nach London, um seinen Vater zu sehen. Der Herzog von Sussex, der gestern erst eingetroffen war, wurde heute Nachmittag wieder am Flughafen Heathrow gesichtet, nur 24 Stunden nach seiner Ankunft.

Kurzes Treffen im Clarence House

Harrys Aufenthalt in London war geprägt von einem kurzen, etwa 45-minütigen Treffen mit seinem Vater im Clarence House, bevor König Charles und Camilla zum Buckingham Palace aufbrachen. Von dort ging es per Hubschrauber zurück nach Sandringham. Während seines Aufenthalts soll Harry weder seinen Bruder Prinz William noch dessen Frau Kate, die sich von einer Operation erholt, getroffen haben.

Der entfremdete Sohn von König Charles III., Prinz Harry, soll Berichten zufolge am Dienstag nach London gekommen sein, nachdem bei seinem Vater Krebs diagnostiziert wurde, den Ärzte "frühzeitig erkannten". ©AFP

Keine Familienzusammenführung

Rückkehr nach Kalifornien

Nach seinem kurzen Stopp in London kehrt Prinz Harry zu seiner Familie in Montecito zurück. Er plant, sich nächste Woche in Kanada mit Meghan für eine Veranstaltung im Vorfeld der Invictus Games zu treffen. Trotz der verpassten Gelegenheit für ein Brüdertreffen könnte ein gemeinsamer Freund der Prinzen, Mark Dyer, als Vermittler zwischen den Geschwistern fungieren.