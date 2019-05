Prinz Harry gibt erstes Baby-Interview

"Ich freue mich zu verkünden, dass Meghan und ich heute Früh einen kleinen Buben bekommen haben - einen sehr gesunden kleinen Buben", sagte Harry am Montagnachmittag in Windsor strahlend vor Journalisten.

Mutter und Kind gehe es “unglaublich gut”. Für ihn sei die Geburt seines Kindes “die unglaublichste Erfahrung” gewesen, sagte Harry, der bei der Entbindung dabei war. Er und Meghan seien “absolut begeistert und dankbar für die ganze Liebe und Unterstützung von allen”. Einen Namen hat das Kind noch nicht: Obwohl es mit “ein bisschen Verspätung” zur Welt gekommen sei, dächten er und Meghan noch über einen Vornamen nach, sagte Harry.

Das neugeborene Baby von Prinz Harry und Herzogin Meghan reiht sich direkt hinter seinem Vater in der britischen Thronfolge ein und ist nun an siebenter Stelle. Rang eins nimmt weiter Prinz Charles (70) ein. Er ist der älteste Sohn von Königin Elizabeth II. (93). An zweiter Stelle steht Charles’ ältester Sohn William (36). Ihm folgen seine Kinder George (5), Charlotte (4) und Louis (1) auf den Plätzen drei, vier und fünf. Prinz Harry (34) steht an sechster Stelle.