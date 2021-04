Prima la musica/Musikschule Leiblachtal

Erfolgreiche Teilnehmer der Musikschule

Unter strengen Schutzmaßnahmen und Ausschluss der Öffentlichkeit fand der Vorarlberger Landeswettbewerb Prima la musica vom 10. bis 12. März 2021 in Feldkirch (Landeskonservatorium, Pförtnerhaus und Musikschule) statt. Prima la musica ist der größte österreichische Jugendmusikwettbewerb und richtet sich an junge Musikerinnen und Musiker, die Freude am Musizieren haben und ihr Können vor einer Fachjury präsentieren wollen. Die besten Teilnehmer/innen der jeweiligen Landeswettbewerbe werden zum Bundeswettbewerb eingeladen.