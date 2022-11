F1: Premieren-Sieg für George Russell in Brasilien

Mercedes feierte dank George Russell und Lewis Hamilton einen Doppelsieg beim GP von Brasilien. Carlos Sainz im Ferrari komplettierte das Podest.

Nach dem Sieg im gestrigen Sprint-Rennen ging George Russell im Mercedes heute von der Pole-Position in den Grand Prix von Brasilien. Da Carlos Sainz um fünf Ränge zurückversetzt wurde, startete Lewis Hamilton ebenfalls aus der ersten Reihe. Weltmeister Max Verstappen ging von Rang drei ins Rennen. Am Start verteidigten die beiden Mercedes-Piloten die ersten Plätze vor den beiden Red Bulls. Pech hatte nach ein paar Kurven Kevin Magnussen im Haas, der noch am Freitag die Pole-Position geholt hatte. Denn Daniel Ricciardo fuhr dem Dänen ins Heck und beide Fahrer schieden aus.

Verstappen fällt nach Kollision zurück

Nach dem Restart kollidierten Hamilton und Verstappen und beide fielen zurück - Verstappen musste sogar an die Box. Und auch Charles Leclerc fiel nach einem Crash mit Norris ans Ende des Feldes zurück. An der Spitze drehte Russell seine Führungsrunden ohne große Probleme, während Hamilton sich Schritt für Schritt auf den zweiten Rang nach vorne arbeitete. Durch den zweiten Boxenstop rutschte der Brite jedoch wieder hinter Sainz zurück.

Spannung durch Safety Car

Eine erneute Safety Car Phase nach einem technischen Defekt von Norris brachte die Spannung in das Rennen zurück und Sainz im Ferrari die kleine Chance, noch einmal in den Kampf um den Sieg einzugreifen. Nach dem Restart verlor er im Kampf mit Perez jedoch wichtige Sekunden.

So blieb es im Kampf um den Sieg beim Mercedes-internen Duell zwischen Russell und Hamilton. Dort hatte Russell das bessere Ende auf seiner Seite und feierte seinen ersten Sieg in der Formel 1. Für Mercedes war der heutige Doppelsieg der erste Erfolg in dieser Saison. Hinter Lewis Hamilton komplettierte Carlos Sainz im Ferrari das Podest. Leclerc, Alonso, Verstappen, Perez, Ocon, Bottas und Stroll kamen ebenfalls in die Top 10.