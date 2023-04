Premiere wurde zu einem wahren Publikumsmagnet

Verkostung und Produktvorstellung von sechs Firmen im Sennhof Rankweil fand großen Anklang.

RANKWEIL. Der Sennhof in Rankweil-Brederis mit den beiden Geschäftsführern Matthias und Johannes Allgäuer gehört auf Landesebene zu den Herstellern von Eier und Nudeln. Vor allem am Karfreitag kommen die vielen Kunden aus dem ganzen Land und der benachbarten Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein extra wegen dem berühmten „frischen Ei“ zum Sennhof-Laden um es käuflich zu erwerben. Tausende, frische Karfreitag-Eier wurden in Brederis verkauft. Dabei hatten alle Mitarbeiter vom Sennhof Brederis alle Hände voll zu tun um die Wünsche der Käufer zu erfüllen. Auf sehr großes Interesse stieß am Karfreitag im Rankweiler Sennhof aber auch die erste Auflage mit dem Thema „Gesund und fit in den Frühling“. Neun Stunden präsentierten die sechs Firmen Gaumenfeines mit Chefin Irmgard Ender und Sohn Lars Ender, Brotmanufaktur Sandra Wandl, Postai Skin Care mit Geschäftsführerin Sara Postai, „Kräuterfee“ Sabine Peter, Imker Gerd Winkler und Melanie Breuss mit ihren Stempel, Karten und Garne den vielen Besuchern und Kunden ihre neuesten, qualitativstarken, regionalen Produkte. Die Kombination von Vorstellung der Waren und dem Angebot das Produkt zu erwerben hat sich laut Sennhof-Mitarbeiterin Sabine Kasper als ein wahrer Glücksgriff erwiesen. Die Premiere fand großen Anklang und wird auch in den kommenden Jahren in demselben Ausmaß fortgesetzt. Einen prominenten Gast durfte Kosmetikerin Sara Postai begrüßen. Messe Dornbirn Geschäftsführerin Sabine Treimel-Tichy mit Gatte Raimund hat einige Artikel aus dem Sortiment von der Rankweilerin Sara Postai natürlich erworben und zeigte sich mit dem Ambiente und Atmosphäre der Veranstaltung zufrieden. VN-TK