Premiere von Oma Lilli war einfach ein Traum

Ein begeistertes Publikum feierte die Premiere und Rückkehr von „Oma Lili“ im Kulturhaus in Dornbirn.

Die geschwätzige, robuste Dame, die sich kein Blatt vor den Mund nimmt, aber vor Charme sprüht, lässt wieder die Bühnenbretter beben. Dabei kommt sie selber ordentlich in Bedrängnis, wenn Tochter Irma plötzlich wieder an der Türschwelle ihres trauten Heims steht. Nicht nur ihre Familie, Freundin Waltraud, die Behörden, ja, sogar der Bischof, kriegt ihr Fett ab. Mit sich und dem Eierlikör im Frieden, macht sich dennoch zunehmend die Sehnsucht nach eine Mann breit, auch die Herzensangelegenheiten kommen an diesem Abend nicht zu kurz.