Premiere für Radklassiker am Abend

Buch. Am kommenden Freitag gastiert der Radsport am Berg.

Seit Jahren arrangieren sich der örtliche Sportverein sowie das Team Radcult Wolfurt, um den traditionellen „Schneiderkopfklassiker“ auf die Beine stellen zu können. Die ursprüngliche Ausführung erlebte ab 2008 eine stetige Erweiterung. Was in Wolfurt begann konnte in der Berggemeinde Buch u.a. mit dem internationalen Alpencup rund 10 Jahre lang komplettiert werden. „Spaß an der Bewegung ist unser Motto“, verweist Obmann Erich Eberle auf das ganzjährige Wirken des Sportvereins. Dazu gehört heuer auch wieder das Radrennen (mit Gruppen- Einzelwertung) von der Raiba am Hofsteig ins Bucher Dorfzentrum. „Auch für weniger trainierte Teilnehmer ist die Strecke durch den Ippachwald interessant“, führt Event – Partner Mario Schedler aus. Die Startfreigabe erfolgt dabei erstmalig abends um 19 Uhr. Rund 100 Aktive, darunter auch einige Handbiker, bestreiten dann etwa 7 km und 300 Höhenmeter.