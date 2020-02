Premiere für Kindergarten-Zirkus Makkaroni

Herzliche Lacher, staunende Gesichter und respektvollen Applaus ernteten die Kindergartenkinder samt ihren Pädagoginnen.

Übersaxen. Vor einem begeisterten Publikum verlautete am Faschingsdienstag-Vormittag der Kindergarten Übersaxen „Manege frei im Zirkus Makkaroni“. Zur dieser ganz besonderen Aufführung waren alle Omas als Ehrengäste sowie weitere Gäste nach Wunsch der Kindergartenkinder eingeladen. Ebenso gerne nahmen die Volksschüler mit Direktorin Christl Vith und Margit Gächter die Einladung zu dieser großen Show gerne an.

Faschingstreiben am Dorfplatz

Die Ehrengäste-Omas wurden im Anschluss direkt im "Zirkuszelt" (Gemeindesaal) von ihren Enkelkindern zu einer Jause eingeladen. In der Zirkus-Fotobox konnten Erinnerungsfotos geknipst werden. Alle Zirkus-Gäste samt Volksschule und auch die Zirkusfamilie schlossen sich dem öffentlichen, bunten Treiben am Dorfplatz an, zu dem die Gemeinde mit Ober-Zirkusdirektor Bürgermeister Rainer Duelli geladen hatte. Da durften dann natürlich auch Fliegerlied und Polonaise nicht fehlen.