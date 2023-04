Premier League: Alle Trümpfe liegen bei Manchester City

Manchester City besiegt Tabellenführer Arsenal klar und ungefährdet mit 4:1 und präsentiert sich in meisterlicher Verfassung.

Lange Zeit sah es in dieser Saison danach aus, als könnte sich Arsenal erstmals seit 19 Jahren wieder zum englischen Meister küren. Zwar liegt das Team aus London noch an der Tabellenspitze der Premier League, nach zuletzt drei Remis in Folge ließen die Gunners allerdings wichtige Punkte liegen. So hatte Manchester City im direkten Aufeinandertreffen die Gelegenheit, den Rückstand auf zwei Zähler zu verkürzen. Die "Citizens" haben zudem noch zwei Partien mehr zu absolvieren als die Arteta-Elf.

Frühe Führung

Kevin de Bruyne brachte seine Mannschaft bereits nach sieben Minuten in Front, was folgte war eine Machtdemonstration der Hausherren. Die Schützlinge von Trainer Pep Guardiola fanden weitere Chancen vor, um das Ergebnis zu erhöhen, de Bruyne und drei Mal Haaland brachten die Kugel allerdings nicht im gegnerischen Tor unter.

Stones legt nach

In der Nachspielzeit von Halbzeit eins zappelte die Kugel dann ein zweites Mal im Netz hinter Ramsdale, Stones hatte per Kopf nach einem De Bruyne-Freistoß getroffen. Zunächst wurde auf Abseits entschieden, nach Überprüfung des VAR wurde diese Entscheidung aber korrigiert. So führte City zur Pause hochverdient mit 2:0, Arsenal fand in den ersten 45 Minuten offensiv so gut wie gar nicht statt.

De Bruyne schnürt Doppelpack

Auch nach Wiederbeginn zeigte Manchester City deutlich, dass es an diesem Abend keinen Zweifel am späteren Sieger geben sollte. De Bruyne traf nach Zuspiel von Haaland zum 3:0, damit war die Partie bereits frühzeitig entschieden (54.).