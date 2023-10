Preisjassen 2023 des Kinderfasching Leiblach

Leiblacher Fetzahexa trumpften stark auf

Dank großzügiger Sponsoren und engagierter ehrenamtlicher Hexen und deren Helfern war das diesjährige Preisjassen der Leiblacher Fetzahexa wieder ein voller Erfolg. Die zahlreichen Teilnehmer konnten sich über viele großartige und außergewöhnliche Preise freuen. Von köstlichen Geschenkskörben aus dem Leiblachtal über praktische Elektrogeräte wie Standmixer, Toaster, Milchschäumer und Kaffeemaschinen bis hin zu Bluetooth-Kopfhörern und Spirituosen gab es eine breite Palette an Gewinnen für jede Altersgruppe. Die Glückszahl 1.037 wurde von der jüngsten Spielerin, Linda Fitz, gezogen. Barbara Hiebeler wurde zur “Sackkönigin” gekrönt, da sie stolze 13 Säcke erspielt hatte. Als Preis erhielt sie einen 5-kg-Sack Kartoffeln, gestiftet vom SPAR-Markt Hörbranz (Éva Szabadosh), sowie eine leckere Sachertorte vom “Treff am See” (Markus Grosser). Dies bewies, dass man manchmal auch mit weniger guten Karten groß abräumen kann. Der erste Platz ging an Altbürgermeister und treuen Unterstützer des Kinderfaschings Leiblach, Severin Sigg. Er war nur eine Zahl von der Glückszahl entfernt und wählte den edlen Käseteller von Rupp Käse samt eines 10-Euro-Gutscheins von Alma. Erwin Wertl, der erstmals teilnahm, sicherte sich den zweiten Platz und freute sich über einen prall gefüllten Geschenkskorb von Spar Lauterach (Hiebeler Martin). Den dritten Platz belegte Markus Koppitz aus Wolfurt, der sich für den Gutschein für ein Mittagsbuffet für zwei Personen im Montafoner Käsehaus entschied. Wie in den Vorjahren ging auch heuer niemand mit leeren Händen nach Hause, da die verbleibenden Preise am Ende gegen eine freiwillige Spende erworben werden konnten. Auf Grund der großzügigen Teilnehmer wurden in diesem Jahr alle Preise verkauft und der Kinderfasching kann sich über die Unterstützung freuen. Wie bei den Fetzahexa gewohnt, kam auch der gesellige Teil nicht zu kurz, denn an allen Spieltischen konnten die Teilnehmer nicht nur Karten spielen, sondern auch Kontakte knüpfen und einander besser kennenlernen.